Самолёт с губернатором Пермского края из-за беспилотников не долетел до Москвы Рейс посадили в Ярославле Поделиться Твитнуть

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В понедельник, 21 августа, самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, вместо столичного аэропорта приземлился в Ярославле. Об этом сообщает «РБК-Пермь». В пресс-службе правительства подтвердили данную информацию.

Напомним, московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево утром приостанавливали работу из-за обнаруженного в небе беспилотника. Расчётами ПВО дрон был сбит в Истринском районе Московской области.

Позднее губернатор Московской области Воробьёв сообщил, что сегодня утром силами ПВО было перехвачено два беспилотника на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Пострадали два человека.

Из-за введённых в небе над столицей ограничений на запасные аэродромы перенаправили около пяти десятков самолётов, 94 рейса были задержаны, один отменён.

В настоящее время аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

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