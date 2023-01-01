Максим Артамонов В колониях Пермского края количество заключённых сократилось почти на 3 тысячи человек Их охраняют более 8,4 тысячи надзирателей Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

По данным на 1 июля 2023 года в системе учреждений ГУФСИН по Пермскому краю содержались 11 531 человек, что почти на 3 тыс. меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ) — 14 824 человека. Такие данные опубликованы на сайте ведомства.

Из общего числа заключённых в 17 исправительных колониях отбывало наказание 7955 человек (АППГ — 10 814), в 2 колониях-поселениях и 17 УКП при исправительных учреждениях отбывало наказание — 1004 человека (АППГ — 1408), в шести следственных изоляторах содержалось 2492 человека (АППГ — 2517), в одной воспитательной колонии для несовершеннолетних — 80 (АППГ — 85).

По состоянию на июля в исправительных колониях и колониях-поселениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 1184 женщин.

Штатная численность сотрудников системы пенитенциарных учреждений в Прикамье за год практически не изменилась и составляет 8467 человек (в аналогичном периоде прошлого года — 8481 человек). Их работа финансируется из средств федерального бюджета.

В целом по России по состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе содержались 433 006 человек. В стране функционируют 35 исправительных колоний особого режима для осуждённых при особо опасном рецидиве преступлений, шесть исправительных колоний особого режима для осуждённых к пожизненному лишению свободы, 251 исправительная колония строгого режима.

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