Алёна Бронникова Суд приостановил строительство многоквартирного дома в Пермском округе Стройка велась без разрешительных документов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В п. Горный Пермского муниципального округа застройщик приступил к возведению многоквартирного дома (МКД), не получив на это разрешительные документы. По данным пресс-службы судебных приставов Прикамья, сейчас работы на объекте приостановлены.

Из-за отсутствия необходимой документации на строительство МКД контролирующий орган не следил за ведущимися работами. Такое нарушение может привести к опасным последствиям, уточнили в краевом ГУ ФССП. В суд поступил гражданский иск о признании незаконным возведение данного объекта.

«Истец при поддержке представителей надзорного органа потребовал от застройщика прекратить работы по возведению объекта капитального строительства. Суд определил возложить на лицо, осуществляющее работы, обязанность приостановить деятельность до рассмотрения дела по существу», — сообщается на сайте приставов.

В ведомство поступил документ на исполнение, после чего сотрудники выехали на объект и зафиксировали его текущее состояние. В дальнейшем будет вестись проверка соблюдения обеспечительных мер, в случае нарушений должника могут оштрафовать.





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