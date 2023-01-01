Дело о банкротстве экс-депутата Заксобрания Прикамья начнут рассматривать в сентябре Поделиться Твитнуть

Виктор Плюснин

Константин Долгановский

Арбитражным судом Пермского края принято к производству заявление от бывшего депутата Заксобрания региона Виктора Плюснина. Он просит признать себя банкротом. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Первое заседание назначено на 27 сентября.

Плюснин обосновал заявление наличием задолженности, неуплаченной свыше трёх месяцев, в сумме 57 248 256,7 руб. Причины её возникновения не указаны. Также экс-депутат просит утвердить финансового управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Авангард».

В картотеке также содержится заявление о банкротстве супруги экс-депутата Натальи Плюсниной (Смолиной). Её заявление пока оставлено без движения.

Виктор Плюснин до 2021 года был депутатом регионального Заксобрания, возглавлял комитет по развитию инфраструктуры.

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