В Кировском районе Перми завершается строительство долгостроя В ближайшее время ключи получат более 200 дольщиков Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

На ул. Юнг Прикамья, 14 в Кировском районе Перми продолжаются работы по достройке проблемного дома. Подрядчик завершил все кровельные работы, полностью смонтированы окна и лифты. На 50% выполнены фасадные работы, на 90% готова внутренняя отделка помещений.

В краевом минстрое отметили, что на объекте работает более 60 человек ежедневно. Строители завершают установку витражных конструкций, заливают и выравнивают полы, ведётся монтаж навесного фасада.

По словам начальника участка подрядной организации ООО «Акрополь-М» Дмитрия Тихомирова, строительство планируется завершить в середине октября. Далее выполненные работы и документация будут проходить проверку надзорных органов.

«Готовимся к полноценному благоустройству придомовой территории, смонтирована подпорная стена, к объекту проведены все наружные коммуникации — тепло, вода, канализация, электричество», — отметил Дмитрий Тихомиров.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам держать на контроле работу новых подрядчиков, которые занимаются достройкой проблемных объектов.

«Проблема обманутых дольщиков считается решённой, когда люди получили выплаты или ключи от обещанных квартир», — заявил губернатор.

Напомним, сдачи проблемного 18-этажного дома на 196 квартир ждут 208 дольщиков. Для завершения строительства в октябре прошлого года Региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков заключил договор с пермской строительной компанией «Акрополь-М».

Отметим, что достройка домов ведётся с применением механизмов федерального Фонда развития территорий. Помимо дома по ул. Юнг Прикамья, 14, строительно-монтажные работы выполняются еще на десяти долгостроях.

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