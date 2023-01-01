На этой неделе синоптики прогнозируют прохладную погоду в Прикамье Температурный фон будет на 2-4º ниже климатической нормы Поделиться Твитнуть

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На этой неделе в Пермском крае ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на гидрометцентр региона.

В понедельник и вторник температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. В среду днём воздух прогреется до +15…+20 градусов. В четверг и пятницу температура понизится до +14...+19.

В Перми температура воздуха с +19 градусов в понедельник понизится к пятнице до +16.

Отмечается, что температурный фон будет на 2-4º ниже климатической нормы.

Сегодня дожди ожидаются в Перми, 22 и 24 августа небольшие и умеренные осадки пройдут на севере края, 23 августа днём на территории региона будет сухо, 25 числа дожди пройдут во многих территориях Прикамья.

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