На этой неделе синоптики прогнозируют прохладную погоду в Прикамье
Температурный фон будет на 2-4º ниже климатической нормы
На этой неделе в Пермском крае ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на гидрометцентр региона.
В понедельник и вторник температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. В среду днём воздух прогреется до +15…+20 градусов. В четверг и пятницу температура понизится до +14...+19.
В Перми температура воздуха с +19 градусов в понедельник понизится к пятнице до +16.
Отмечается, что температурный фон будет на 2-4º ниже климатической нормы.
Сегодня дожди ожидаются в Перми, 22 и 24 августа небольшие и умеренные осадки пройдут на севере края, 23 августа днём на территории региона будет сухо, 25 числа дожди пройдут во многих территориях Прикамья.
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