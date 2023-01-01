Андрей Стрельцов «Пермские медведи» завоевали бронзу на турнире в Подмосковье В своём заключительном матче они обыграли команду из Ирана Поделиться Твитнуть

Пермские медведи vs СКА-Минск/ Фото: Анастасия Макарова

В Чехове завершился представительный международный гандбольный турнир Кубок губернатора Московской области. В нём приняли участие две российские и две зарубежные команды.

В заключительной встрече «Пермские медведи» обыграли иранский «Табас» со счётом 39-19. В субботу подопечные Валентина Бузмакова уступили один мяч белорусскому СКА-Минск, а в пятницу сыграли вничью с хозяевами площадки. В итоге у пермяков оказалось третье место.

Напомним, новый сезон гандбольная команда Прикамья начнёт 12 сентября на выезде в Омске против ГК «Скиф». Всего «медведям» в регулярной части сезона предстоит сыграть 22 игры — 11 дома и 11 на выезде.

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