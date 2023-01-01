Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» заняли третье место на турнире в Ярославле В активе пермской команды одна победа и два поражения Поделиться Твитнуть

Сегодня в Ярославле завершился волейбольный турнир памяти Евгения Николаевича Заяшникова с участием четырёх команд. Участвуя в нём, клубы готовятся к началу сезона.

Первые два поединка сложились для пермских волейболистов неудачно. Подопечные Владимира Викулова уступили команде «Нова» из Самарской области и местному «Ярославичу» с одинаковым счётом 0-3.

В воскресенье же удалось отпраздновать и успех: был обыгран столичный ЦСКА. Итог встречи по партиям — 3-1 в пользу пермяков.

Следующей тренировочной проверкой для «Камы» станет участие в турнире памяти Г.П. Старченко в Костроме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.