Максим Артамонов В Прикамье пожарные потушили лесной пожар рядом с природным заказником Возгорание обнаружили во время патрулирования лесов Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Пермский лесопожарный центр

В Чердынском лесничестве во время авиационного патрулирования лесов пожарные обнаружили крупное возгорание в труднодоступном ландшафте вблизи природного заказника «Пернаты». Об этом сообщается в telegram-канале Пермского лесопожарного центра.

В центре пояснили, что пожарных и спецтехнику доставили на место с помощью авиации.

Возгорание было локализовано ручным способом — кромка пожара проливалась из ранцевого лесного опрыскивателя и мотопомпы, уточнили в лесопожарном центре.

Благодаря этому было остановлено распространение огня рядом с охраняемой природной территорией.

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