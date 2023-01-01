Андрей Стрельцов
«Молот» крупно уступил в товарищеском матче
Пермская ледовая дружина пропустила пять безответных шайб
В Верхней Пышме состоялся повторный контрольный поединок между пермским «Молотом» и «Горняком УГМК». Если день назад подопечным Сергея Бердникова удалось добиться трудной победы, то в субботу равной игры не получилось. Хозяева площадки доминировали на протяжении 60 минут и забили пять шайб, не пропустив при этом ни одной. Итог встречи 5:0.
Таким образом «молотобойцы» вновь обменялись победами. Ранее так же прошли поединки с «Ижсталью» и «Челметом».
Далее хоккеисты «Молота» примут участие в домашнем турнире «Кубок Прикамья», который пройдет с 25 по 27 августа.
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