Андрей Стрельцов «Молот» крупно уступил в товарищеском матче Пермская ледовая дружина пропустила пять безответных шайб Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В Верхней Пышме состоялся повторный контрольный поединок между пермским «Молотом» и «Горняком УГМК». Если день назад подопечным Сергея Бердникова удалось добиться трудной победы, то в субботу равной игры не получилось. Хозяева площадки доминировали на протяжении 60 минут и забили пять шайб, не пропустив при этом ни одной. Итог встречи 5:0.

Таким образом «молотобойцы» вновь обменялись победами. Ранее так же прошли поединки с «Ижсталью» и «Челметом».

Далее хоккеисты «Молота» примут участие в домашнем турнире «Кубок Прикамья», который пройдет с 25 по 27 августа.

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