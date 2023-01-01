В Пермском крае несовершеннолетний официант за замечание зарезал 19-летнего клиента Подозреваемый в убийстве заснул на рабочем месте Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю после ЧП в кафе Добрянки возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления задержан несовершеннолетний местный житель, 2006 г. р. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в пятницу подозреваемый, работающий в указанном заведении официантом, и 19-летний клиент поссорились. Причиной ссоры стала претензия юноши по поводу сна официанта на рабочем месте. Словесная перепалка обернулась поножовщиной. Подозреваемый, взяв холодное оружие, нанёс им потерпевшему один удар в область грудной клетки. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.

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