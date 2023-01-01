Копавший окопы в ЛНР для защиты родного села 12-летний мальчик стал пермским кадетом Поделиться Твитнуть

Николай Холошевский / фото: ВГТРК

Двенадцатилетний житель ЛНР Николай Холошевский стал учеником Пермского президентского кадетского училища. Об этом сообщает ВГТРК.

Попасть в учебное заведение мальчику помог случай. Однажды о нём снял репортаж военкор телекомпании Сергей Зенин.

Журналист выяснил, что Николай собственноручно вырыл несколько окопов вокруг села, чтобы защитить родных, знает всё о войне: дальности стрельбы оружия, основах инженерного дела и правилах сбора личной экипировки. Отец ребёнка признался, что мечта Николая попасть в кадетское училище и стать военным.

Желание мальчика исполнилась после того, как корреспондент рассказал о Николае главе государства. В результате этой беседы директор Росгвардии принял решение о зачислении Николая в пермское училище. Мальчик уже прибыл в расположение учебного заведения, где он проведёт пять лет: с 7-го по 11-й класс.

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