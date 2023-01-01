Минприроды Прикамья выставило на аукцион 50 лесосек Объём заготовки древесины на них составит почти 102 тысячи кубометров Поделиться Твитнуть

Законодатели не смогли найти в Пермском крае бесхозную древесину

Администратор

newsko.ru

В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявили о проведении 15 сентября аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины. На участие в торгах, которые пройдут в электронной форме на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» приглашены субъекты малого и среднего предпринимательства.

Всего на аукцион выставлено 50 лесосек, объёмом заготовки древесины на них оценивается в 101,8 тыс. кубометров.

Заявки принимаются с с 21 августа по 13 сентября.

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