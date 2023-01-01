Андрей Стрельцов Пермские атлеты на турнире «Королева российского спорта» завоевали пять медалей Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Федерация легкой атлетики Пермского края", сайт "ВКонтакте"

В Екатеринбурге проходит Финала международной серии профессиональных соревнований по легкой атлетике «Королева российского спорта». На старт вышли лучшие по результатам сезона спортсмены из Беларуси и России. ​

Во второй день соревнований, в пятницу, Владимир Никитин стал победителем в беге на 5000 метров. ​

Ещё один пермский спортсмен, Константин Холмогоров, завоевал уже вторую золотую​ медаль, опередив соперников в беге на 800 метров. Напомним, что ранее он также был лучшим на дистанции 1500 метров.

​Екатерина Ивонина, установив личный рекорд, пришла к финишу третьей на дистанции 1500 м и добавила бронзовую медаль к золотой, завоёванной в беге на 3000 метров с препятствиями.

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