Андрей Стрельцов «Пермские медведи» сыграли вничью с командой из Чехова Этим матчем пермская гандбольная команда начала участие в предсезонном турнире Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Пермские медведи"

Гандболисты «Пермских медведей» участвуют в представительном международном гандбольном турнире Кубок губернатора Московской области.

В первом матче соперником подопечных Валентина Бузмакова стали хозяева турнира ГК «Чеховские медведи». Поединок получился очень упорным. За минуту с небольшим пермяки вели плюс два, но всё же встреча завершилась вничью 23:23.

Также в турнире принимают участие команды из Беларуси и Ирана. 19 августа состоится игра пермяков со СКА "Минск", а 20-го с иранским «Табасом».

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