Алёна Бронникова За два месяца работодатель из Нытвы задолжал своим сотрудникам 1,5 млн рублей Дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае суд рассмотрит дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы в течение двух и более месяцев в отношении руководителя организации по производству пиломатериалов из Нытвы. Об этом информирует пресс-служба краевого следственного комитета.

«По версии следствия, руководитель организации в период с октября по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства и реальную возможность для выплаты заработной платы работникам, допустил её полную невыплату в размере более 1,5 млн руб.», - сообщает ведомство.

Известно, что во время следствия глава компании погасил задолженность в полном объёме и выплатил денежную компенсацию работникам. При этом сотрудники органов собрали все доказательства и вместе с утверждённым обвинительным заключением передали уголовное дело на рассмотрение в суд.





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