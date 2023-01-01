Максим Артамонов Пермский край вышлет первоклассникам из Северодонецка книги Ксении Гашевой Издание пермского автора вручат также школьникам Прикамья Поделиться Твитнуть

На заседании регионального правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в этом году школьникам Северодонецка будут отправлены 150 наборов для первоклассников, а также учебники и символы РФ.

«Мы активно поддерживаем новый регион РФ, Луганскую народную республику. Стараемся отправить всё, что необходимо к 1 сентября. Уже направили 150 наборов для первоклассников. Приобрели наборы для первоклассников, поставили государственные символы РФ для пяти школ и трёх детских садов, направили наглядные материалы по учебным предметам, оборудование для физики и химии, обеспечили всех государственной символикой и учебниками», — рассказала Кассина.

Из презентации Раисы Кассиной

Также дети Северодонецка, как и остальные первоклассники из Пермского края, получат в подарок новую книгу пермского автора Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми».

«Мы готовим всем первоклассникам губернаторский подарок. В 23-ем году это книга пермского автора Ксении Гашевой, которая называется «Пермяковы из Перми». [Издание] посвящено прежде всего 300-летию Перми и рассказано, как живут и чем ребята, проживающие в Пермском края», — пояснила чиновница.

Из презентации Раисы Кассиной

В 2019 году Ксения Гашева написала книгу «Пермский край. Самое-самое», которая была адресована младшим школьникам, их родителям и учителям. Книга «Пермяковы из Перми» — это своеобразное продолжение того издания. В книге рассказывается об истории Перми через историю семьи Пермяковых.

В пермской литературе ХХ века есть пять авторов с фамилией Гашев или Гашева, и это не однофамильцы, а одна семья. Катерина — дочь драматурга Ксении Гашевой, внучка поэта и журналиста Бориса Гашева и знаменитого литературного редактора Надежды Гашевой.

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