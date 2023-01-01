Максим Артамонов
Пермский край вышлет первоклассникам из Северодонецка книги Ксении Гашевой
Издание пермского автора вручат также школьникам Прикамья
На заседании регионального правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в этом году школьникам Северодонецка будут отправлены 150 наборов для первоклассников, а также учебники и символы РФ.
«Мы активно поддерживаем новый регион РФ, Луганскую народную республику. Стараемся отправить всё, что необходимо к 1 сентября. Уже направили 150 наборов для первоклассников. Приобрели наборы для первоклассников, поставили государственные символы РФ для пяти школ и трёх детских садов, направили наглядные материалы по учебным предметам, оборудование для физики и химии, обеспечили всех государственной символикой и учебниками», — рассказала Кассина.
Также дети Северодонецка, как и остальные первоклассники из Пермского края, получат в подарок новую книгу пермского автора Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми».
«Мы готовим всем первоклассникам губернаторский подарок. В 23-ем году это книга пермского автора Ксении Гашевой, которая называется «Пермяковы из Перми». [Издание] посвящено прежде всего 300-летию Перми и рассказано, как живут и чем ребята, проживающие в Пермском края», — пояснила чиновница.
В 2019 году Ксения Гашева написала книгу «Пермский край. Самое-самое», которая была адресована младшим школьникам, их родителям и учителям. Книга «Пермяковы из Перми» — это своеобразное продолжение того издания. В книге рассказывается об истории Перми через историю семьи Пермяковых.
В пермской литературе ХХ века есть пять авторов с фамилией Гашев или Гашева, и это не однофамильцы, а одна семья. Катерина — дочь драматурга Ксении Гашевой, внучка поэта и журналиста Бориса Гашева и знаменитого литературного редактора Надежды Гашевой.
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