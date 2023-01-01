Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дополнительные средства краевого бюджета направят на покупку лекарств для онкобольных Часть средств пойдёт на обеспечение льготного проезда на транспорте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство финансов подвело итоги первого полугода 2023 года. О результатах глава краевого минфина Екатерина Тхор доложила на заседании правительства Пермского края 18 августа.

Краевой бюджет за полгода был выполнен с профицитом, составившим 252 млн руб.

Планируемые дополнительные доходы за 2023 год позволят сформировать бюджетный резерв в размере 2,4 млрд руб.

Минфин предлагает направить эти средства на социально значимые программы. Прежде всего, планируется увеличение финансирования здравоохранения на 1,3 млрд руб., из них более половины — на приобретение лекарственных средств для онкологических больных. Кроме того, будут дополнительно профинансированы лекарства для льготников, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, на компенсации при трудоустройстве медицинских работников и на увеличение налога на имущество медицинских учреждений в связи с введёнными в этом году новыми объектами.

Минфин также предлагает увеличить финансирование льготного проезда в общественном транспорте. В связи с увеличением количества льготников необходимо дополнительно 118, 4 млн руб.

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