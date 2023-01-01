Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Дополнительные средства краевого бюджета направят на покупку лекарств для онкобольных

Часть средств пойдёт на обеспечение льготного проезда на транспорте

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деньги-долган

  Константин Долгановский

Министерство финансов подвело итоги первого полугода 2023 года. О результатах глава краевого минфина Екатерина Тхор доложила на заседании правительства Пермского края 18 августа.

Краевой бюджет за полгода был выполнен с профицитом, составившим 252 млн руб.

Планируемые дополнительные доходы за 2023 год позволят сформировать бюджетный резерв в размере 2,4 млрд руб.

Минфин предлагает направить эти средства на социально значимые программы. Прежде всего, планируется увеличение финансирования здравоохранения на 1,3 млрд руб., из них более половины — на приобретение лекарственных средств для онкологических больных. Кроме того, будут дополнительно профинансированы лекарства для льготников, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, на компенсации при трудоустройстве медицинских работников и на увеличение налога на имущество медицинских учреждений в связи с введёнными в этом году новыми объектами.

Минфин также предлагает увеличить финансирование льготного проезда в общественном транспорте. В связи с увеличением количества льготников необходимо дополнительно 118, 4 млн руб.

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