Максим Артамонов В Перми в ночь на 20 августа перекроют движение по участку Восточного обхода Это связано с работами по обустройству надземного перехода Поделиться Твитнуть

Изображение: министерство транспорта Пермского края

В субботу, 19 августа, с 23:00 до 05:00 20 августа в Перми будет полностью закрыто движение для всех видов транспорта на участке Восточного обхода. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Речь идёт об участrе автодороги в районе съезда на «Омикрон». Там будет монтироваться пролётное строение надземного пешеходного перехода.

Объезд — по ул. Уинская, 1905-го года и Лядовскому тракту.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения.

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