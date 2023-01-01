Максим Артамонов
В Перми в ночь на 20 августа перекроют движение по участку Восточного обхода
Это связано с работами по обустройству надземного перехода
В субботу, 19 августа, с 23:00 до 05:00 20 августа в Перми будет полностью закрыто движение для всех видов транспорта на участке Восточного обхода. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.
Речь идёт об участrе автодороги в районе съезда на «Омикрон». Там будет монтироваться пролётное строение надземного пешеходного перехода.
Объезд — по ул. Уинская, 1905-го года и Лядовскому тракту.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения.
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