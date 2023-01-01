В ближайшие часы в Пермском крае начнутся грозы с сильным ветром и выпадет град Поделиться Твитнуть

В течение 1-3 часов 18 августа и в первой половине 19 августа на территории Пермского края обещают значительное ухудшение погоды: местами в регионе пройдут грозы, сильные ливни, выпадет крупный град, ожидается шквалистый ветер до 20-25 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. При грозах и граде советуют оставаться дома, находиться дальше от окон и постараться не пользоваться электроприборами.

Если град застал на улице, необходимо срочно найти укрытие или прикрыть голову сумкой или руками.

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