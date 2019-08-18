Афиша. Избранное 

Рузанна Баталинакорреспондент
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Что можно посетить и где побывать с 18 по 25 августа
Новая неделя принесёт пермякам очередную волну фестивальных событий: фестиваль культурного наследия «Строганов-фест на Каме», фестиваль коми-пермяцкой народной культуры, фестивальная ярмарка «Дары земли», «Общественные гостиные». В «Хохловке» отметят Яблочный спас, а в Соликамске пройдёт первый в России фестиваль, посвящённый соли. Кроме того, в афише фестиваль «Дача Осоргина», экопрактика «Медоносная поляна» и Форум креативных индустрий, а в частной филармонии «Триумф» впервые пройдёт ярмарка абонементов. Самым масштабным событием станет экстрим-фест «Ведём себя культурно!».
Флагманский фестиваль 300-летия Перми «Город встреч» продолжится на эспланаде у Театра-Театра проектом «Ведём себя культурно» (0+). На специально построенной «Царь-рампе» выступят сильнейшие экстрим-спортсмены России под музыкальное сопровождение звёзд мировой величины.
Фестиваль «Ведём себя культурно» станет одним из самых зрелищных мероприятий, посвящённых 300-летию Перми. Для выступления экстремалов специально к юбилею была построена «Царь-рампа» – полутруба площадью 400 кв. м, которая позволяет набирать скорость и подниматься в воздух на колёсных средствах передвижения. Эта разработка конструкторского бюро компании XSA Ramps – первая в России мобильная конструкция такого размера.
В
субботу, 19 августа, на «Царь-рампе» за призы сразятся спортсмены на трюковых
самокатах. Утром с 10:00 пройдут раскатки (разминки) участников, с 15:30 –
квалификационные заезды, включающие в себя демонстрацию спортивных технических
элементов и трюков. С 20:30 – финал и соревнования на лучший трюк чемпионата,
за полчаса до этого запланирован диджей-сет.
Зрители
тоже смогут выступить перед публикой на турнире по трюковому самокату или
кикскутеру. Заявиться могут только совершеннолетние, кикскутер должен быть в
исправном состоянии, необходимо иметь комплект защитного оборудования.
Организаторы предупреждают, что рампа – профессиональная: имеет большие радиусы
вылета и не подходит для новичков. На соревнования по трюковому самокату (18+)
можно подать заявку на сайте 300-летия Перми.
Во
второй день, 20 августа, на эспланаде за призы турнира будут бороться
сильнейшие российские спортсмены, выступающие на BMX – специальном трюковом
велосипеде. На пермском чемпионате выступят участники олимпийской сборной, а
также титулованные гости из-за рубежа. В воскресенье в 21:00 начнутся
показательные выступления. Они пройдут под музыку, которую исполнит народный
артист России, пианист Денис Мацуев. В программе – произведения Бетховена,
Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига. Перед Денисом Мацуевым выступит уроженец
Перми, 12-летний пианист Лев Бакиров.
Эспланада перед Театром-Театром, 19 и 20 августа
Впервые
в частной филармонии «Триумф» пройдёт ярмарка абонементов на VIII концертно-театральный сезон (12+). С 12:00 и до самого вечера посетителей ждёт
разнообразная насыщенная программа. В фойе будет работать билетная касса, где
только один день будет возможность приобрести абонементы на разный музыкальный
вкус: «Немое кино», Fiori Musicali (органные концерты в храмах), Abendmusik (вечерние
концерты в храмах), Piano Gala (фортепианные концерты), камерные вокальные
вечера в традициях немецкого романтизма Liederabend, а также абонемент с
камерной инструментальной музыкой. В 16:00 директор «Триумфа» Мария Зуева и
арт-директор Сергей Аристов расскажут о планах и событиях предстоящего VIII
концертно-театрального сезона частной филармонии. Кроме того, пройдёт ярмарка
сувенирной продукции, мастер-классы и трансляции записей знаковых концертов и
спектаклей. Завершится день концертом в 20:00 пианистки Веры Воронежской «Когда пройдёт боль» (12+). Программа состоит из двух больших
фортепианных циклов — Musica ricercata Дьёрдя Лигети и «Гробницы Куперена»
Мориса Равеля.
Частная
филармония «Триумф», 20 августа с 12:00
В
бывшем кинотеатре «Кристалл» пройдёт Форум креативных индустрий (12+), спикерами которого станут лидеры российской экономики знаний, а
участниками и зрителями – представители творческих профессий со всей страны.
Основными темами станут развитие регионов благодаря креативным индустриям, КВН
как социальный лифт и профессиональное развитие. В программе – воркшопы,
лекции, презентации и питчинг новых проектов, интерактив со зрителями и многое
другое. Деловую программу поделили на три основных трека: Mainstage, «Россия
креативная» и "Пермь-300+". На направлении Mainstage пройдут выступления основных
спикеров: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, генерального директора
телевизионного творческого объединения «АМИК» Александра Маслякова-младшего,
депутата Госдумы и продюсера Сангаджи Тарбаева. «Россия креативная» «заточена»
под федеральные и региональные креативные кейсы, например, создание новых
пространств на хлебозаводе и трамвайном депо. На треке «Пермь-300+» будут обсуждать
наследие юбилея, влияние мероприятий 300-летия на креативную индустрию и
будущее проекта. Помимо деловой части, гостей ждет фестивальная программа,
пройдёт выступление комедийного Prosecco Show, в котором два комика и
музыкальный импровизатор создают мини-спектакли по историям зрителей. Среди
других развлекательных событий – концерт групп ChickenGun и elCapitan.
Ключевым
событием форума станет Летний
кубок КВН (12+) – он проводится с
1994 года и собирает на сцене победителей Высшей лиги последних лет. За главный
приз будут бороться чемпионы 2022 года команды «Доктор Хаусс» и «Имени меня», а
также лидер сезона-2021 Сборная Пермского края. В жюри войдут актриса Алла
Михеева, комик и актёр Вадим Галыгин, актёр и ведущий Александр Олешко, пианист
и дирижёр Сергей Жилин, актриса театра и кино Катерина Шпица и комедийный актёр
Сергей Светлаков. Ведущим мероприятия будет Валдис Пельш. Концертная программа,
игра и съёмка телеверсии для Первого канала пройдут 19 августа в 18:30 в
Универсальном дворце спорта «Молот».
18 и
19 августа
19
августа в церковном календаре – праздник Преображения Господня. Он является
престольным для одного из памятников «Хохловки» – храма из села Янидор
Чердынского района. В этот день принято нести в церковь яблоки для освящения, а
далее использовать их для приготовления блюд праздничного стола. В этот день
пройдёт фольклорная программа «Яблочный
Спас в «Хохловке» (0+): гостей ждут
концерт духовных песнопений и стихов, мастер-классы по пению, по приготовлению
традиционных блюд из яблок, застолье, пение застольных песен, частушек,
угощение яблоками и многое другое.
Архитектурно-этнографический
музей «Хохловка», 19 августа с 12:00
В
Усолье пройдёт II Фестиваль
культурного наследия «Строганов-фест на Каме» (0+). В фестивальном концерте примут участие ведущий солисты Пермского театра
оперы и балета Гарри Агаджанян (бас) и Наталья Буклага (меццо-сопрано),
фолк-группа «Рунара» (Барнаул) и группа «Неизвестный композитор» (Москва). В
Усолье приедут пермские шеф-повара, которые устроят шоу «Бефстроганов через
столетия». Кроме того, пройдёт презентация «Строганов-Арт»: семь художников из
разных городов России представят гостям фестиваля свои работы в формате муралов
– настенных росписей. Гостей ждут этношоу «Живая история» и кулинарное дефиле с
презентацией блюд традиционной усольской кухни, мастерская «Ремёсла
строгановских вотчин», детский сеновал, лаундж-зоны и ярмарка мастеров.
Историко-архитектурный
комплекс «Усолье Строгановское» (Усолье, Богородская, 15), 19 августа с 12:00
В
«Горьковке» откроется выставка к 80-летию Курской битвы «На Огненной дуге» (16+). Представлено около 70 изданий: фотоальбомы,
воспоминания, архивные документы, хроники, Книги памяти, публицистическая
литература о событиях и героях Курской битвы. Особый интерес представляет книга
Ника Корниша «Курская битва. Величайшее в истории танковое сражение. Июль 1943»
(Москва, 2013), в ней представлен огромный массив статистических данных, редкие
фотографии, свидетельства участников боёв – как с советской, так и с немецкой
стороны.
Пермская
краевая библиотека им. Горького, с 23 августа
Пермяков
ждёт экопрактика «Медоносная
поляна» (0+) в долине реки Гусянки.
Ведущий экопрактики научит сажать медоносные растения и ухаживать за ними,
расскажет о важной роли опылителей в природе. Участники научатся пользоваться
приложениями, которые помогают определять незнакомых животных, деревья, травы.
Сбор по ул. Коломенской, 17 (на дорожке к роднику между домами № 17 и 19 по ул. Коломенской), 19 августа в 15:00
В
Соликамске пройдёт «Рассольник:
рассказы о соли» (0+) – первый в
России фестиваль, посвящённый соли. Основной фестивальной площадкой станет
территория музея-заповедника «Сользавод». У гостей «Рассольника» будет
возможность познакомиться с ремёслами, принять участие в мастер-классах, проголосовать за лучшую
солонку, выполненную мастерами во время фестиваля в разных техниках. В программе
также концерт, ярмарка, площадка с приготовлением «солёного обеда» под открытым
небом, конкурс на лучший рассольник и онлайн-конкурс «Солёный десерт»;
знакомство с солью как незаменимым в быту продуктом.
Соликамск,
ул. Газеты «Звезда», 2, 19 августа с 14:00
В легендарной деревне Пармайлово состоится IV Межмуниципальный фестиваль
коми-пермяцкой народной культуры «Пȍлянлȍн гора сьыланкыв!» (0+) («Звонкая песня пöлянов!»). Кочёвский округ
известен своими традициями, обрядами, сохранившейся самобытной культурой. В
каталоге объектов нематериального культурного наследия описаны традиции игры
коми-пермяков на многоствольных флейтах – пöлянах. Ещё полвека назад на пöлянах
играли женщины во многих коми-пермяцких деревнях, но в наши дни это большая
редкость. Фестиваль «Пȍлянлȍн гора сьыланкыв!» – хорошая возможность
познакомиться с искусством игры на пöлянах, а также с другими традициями и
обычаями коми-пермяков.
Пармайлово
(Кочёвский МО), парк деревянных скульптур, 19 августа с 12:00
В
Насадке пройдёт фестивальная
ярмарка «Дары земли» (0+). Гостей
ждут арт-субботник «Благородный берег», конкурс среди профессиональных
флористов «ФЛОРи100», экскурсия-практикум «Сад мечты», обновление арта-объекта
«НАСАДКА в ЦВЕТУ», фотовыставка «Цветник в объективе», кулинарное шоу «Щи
насадские». Кроме того, в программе экскурсии по исторической части села,
посещение музейно-выставочного центра, экскурсия по экспозиции «Чердачный изюм»
в музеефицированном амбаре. Для маленьких гостей праздника будет работать
игровая площадка «Сказочная поляна» и творческая мастерская «Феи Фиалки».
Село Насадка (Кунгурский МО), парк Победы, 19 августа с
12:00
В
Перми продолжается фестиваль
«Общественные гостиные» (0+),
который включает несколько десятков событий в разных районах города. 18 и 19
августа на территории ПДНТ «Губерния» пройдёт Семейный фестиваль (0+):
запланирован детский кроссфит, гимнастика цигун, а также творческие мастерские.
19 августа пермяков ждёт «Баркэмп. Неформальный фестиваль на природе в городе»
(0+): разноформатный фестиваль, привлекающий внимание к экологическим проблемам.
Встречи пермяков с экоспециалистами пройдут в долинах малых рек, на проектных
мастерских и в дискуссионных клубах. Подробное расписание на сайте https://perm-300.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/festivalperm300
18 и
19 августа
В
долине Гусянки пройдёт фестиваль
«Дача Осоргина» (0+),
посвящённый экологии, а также писателю и
журналисту Михаилу Осоргину. Гостей ждёт «Прогулка с мешком» по долине речки
Гусянки от экоактивиста Андрея Квиткина, уборка территории щипцами для сбора
мусора – палками-хваталками; лекция о произрастающих в Пермском крае травах и
сбор растений для чая. Можно будет высадить медоносное растение,
построить «трухлявый заповедник» для насекомых и грибов. Будет работать
площадка единственной в мире библиотеки им. Осоргина с книгами и мини-играми,
состоится выступление музыкального коллектива «Веретенце», чаепитие на природе
и авторская экскурсия Елены Разумовской с элементами театрализации «Михаил
Осоргин – Робинзон Загарья».
Долина
реки Гусянка (м/р «Владимирский»), 19 августа с 13:00 до 16:00
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