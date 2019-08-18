Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что можно посетить и где побывать с 18 по 25 августа Поделиться Твитнуть

Новая неделя принесёт пермякам очередную волну фестивальных событий: фестиваль культурного наследия «Строганов-фест на Каме», фестиваль коми-пермяцкой народной культуры, фестивальная ярмарка «Дары земли», «Общественные гостиные». В «Хохловке» отметят Яблочный спас, а в Соликамске пройдёт первый в России фестиваль, посвящённый соли. Кроме того, в афише фестиваль «Дача Осоргина», экопрактика «Медоносная поляна» и Форум креативных индустрий, а в частной филармонии «Триумф» впервые пройдёт ярмарка абонементов. Самым масштабным событием станет экстрим-фест «Ведём себя культурно!».

Флагманский фестиваль 300-летия Перми «Город встреч» продолжится на эспланаде у Театра-Театра проектом «Ведём себя культурно» (0+). На специально построенной «Царь-рампе» выступят сильнейшие экстрим-спортсмены России под музыкальное сопровождение звёзд мировой величины.

Фестиваль «Ведём себя культурно» станет одним из самых зрелищных мероприятий, посвящённых 300-летию Перми. Для выступления экстремалов специально к юбилею была построена «Царь-рампа» – полутруба площадью 400 кв. м, которая позволяет набирать скорость и подниматься в воздух на колёсных средствах передвижения. Эта разработка конструкторского бюро компании XSA Ramps – первая в России мобильная конструкция такого размера.

В субботу, 19 августа, на «Царь-рампе» за призы сразятся спортсмены на трюковых самокатах. Утром с 10:00 пройдут раскатки (разминки) участников, с 15:30 – квалификационные заезды, включающие в себя демонстрацию спортивных технических элементов и трюков. С 20:30 – финал и соревнования на лучший трюк чемпионата, за полчаса до этого запланирован диджей-сет.

Зрители тоже смогут выступить перед публикой на турнире по трюковому самокату или кикскутеру. Заявиться могут только совершеннолетние, кикскутер должен быть в исправном состоянии, необходимо иметь комплект защитного оборудования. Организаторы предупреждают, что рампа – профессиональная: имеет большие радиусы вылета и не подходит для новичков. На соревнования по трюковому самокату (18+) можно подать заявку на сайте 300-летия Перми.

Во второй день, 20 августа, на эспланаде за призы турнира будут бороться сильнейшие российские спортсмены, выступающие на BMX – специальном трюковом велосипеде. На пермском чемпионате выступят участники олимпийской сборной, а также титулованные гости из-за рубежа. В воскресенье в 21:00 начнутся показательные выступления. Они пройдут под музыку, которую исполнит народный артист России, пианист Денис Мацуев. В программе – произведения Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига. Перед Денисом Мацуевым выступит уроженец Перми, 12-летний пианист Лев Бакиров.

Эспланада перед Театром-Театром, 19 и 20 августа

Впервые в частной филармонии «Триумф» пройдёт ярмарка абонементов на VIII концертно-театральный сезон (12+). С 12:00 и до самого вечера посетителей ждёт разнообразная насыщенная программа. В фойе будет работать билетная касса, где только один день будет возможность приобрести абонементы на разный музыкальный вкус: «Немое кино», Fiori Musicali (органные концерты в храмах), Abendmusik (вечерние концерты в храмах), Piano Gala (фортепианные концерты), камерные вокальные вечера в традициях немецкого романтизма Liederabend, а также абонемент с камерной инструментальной музыкой. В 16:00 директор «Триумфа» Мария Зуева и арт-директор Сергей Аристов расскажут о планах и событиях предстоящего VIII концертно-театрального сезона частной филармонии. Кроме того, пройдёт ярмарка сувенирной продукции, мастер-классы и трансляции записей знаковых концертов и спектаклей. Завершится день концертом в 20:00 пианистки Веры Воронежской «Когда пройдёт боль» (12+). Программа состоит из двух больших фортепианных циклов — Musica ricercata Дьёрдя Лигети и «Гробницы Куперена» Мориса Равеля.

Частная филармония «Триумф», 20 августа с 12:00

В бывшем кинотеатре «Кристалл» пройдёт Форум креативных индустрий (12+), спикерами которого станут лидеры российской экономики знаний, а участниками и зрителями – представители творческих профессий со всей страны. Основными темами станут развитие регионов благодаря креативным индустриям, КВН как социальный лифт и профессиональное развитие. В программе – воркшопы, лекции, презентации и питчинг новых проектов, интерактив со зрителями и многое другое. Деловую программу поделили на три основных трека: Mainstage, «Россия креативная» и "Пермь-300+". На направлении Mainstage пройдут выступления основных спикеров: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, генерального директора телевизионного творческого объединения «АМИК» Александра Маслякова-младшего, депутата Госдумы и продюсера Сангаджи Тарбаева. «Россия креативная» «заточена» под федеральные и региональные креативные кейсы, например, создание новых пространств на хлебозаводе и трамвайном депо. На треке «Пермь-300+» будут обсуждать наследие юбилея, влияние мероприятий 300-летия на креативную индустрию и будущее проекта. Помимо деловой части, гостей ждет фестивальная программа, пройдёт выступление комедийного Prosecco Show, в котором два комика и музыкальный импровизатор создают мини-спектакли по историям зрителей. Среди других развлекательных событий – концерт групп ChickenGun и elCapitan.

Ключевым событием форума станет Летний кубок КВН (12+) – он проводится с 1994 года и собирает на сцене победителей Высшей лиги последних лет. За главный приз будут бороться чемпионы 2022 года команды «Доктор Хаусс» и «Имени меня», а также лидер сезона-2021 Сборная Пермского края. В жюри войдут актриса Алла Михеева, комик и актёр Вадим Галыгин, актёр и ведущий Александр Олешко, пианист и дирижёр Сергей Жилин, актриса театра и кино Катерина Шпица и комедийный актёр Сергей Светлаков. Ведущим мероприятия будет Валдис Пельш. Концертная программа, игра и съёмка телеверсии для Первого канала пройдут 19 августа в 18:30 в Универсальном дворце спорта «Молот».

18 и 19 августа

19 августа в церковном календаре – праздник Преображения Господня. Он является престольным для одного из памятников «Хохловки» – храма из села Янидор Чердынского района. В этот день принято нести в церковь яблоки для освящения, а далее использовать их для приготовления блюд праздничного стола. В этот день пройдёт фольклорная программа «Яблочный Спас в «Хохловке» (0+): гостей ждут концерт духовных песнопений и стихов, мастер-классы по пению, по приготовлению традиционных блюд из яблок, застолье, пение застольных песен, частушек, угощение яблоками и многое другое.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 19 августа с 12:00

В Усолье пройдёт II Фестиваль культурного наследия «Строганов-фест на Каме» (0+). В фестивальном концерте примут участие ведущий солисты Пермского театра оперы и балета Гарри Агаджанян (бас) и Наталья Буклага (меццо-сопрано), фолк-группа «Рунара» (Барнаул) и группа «Неизвестный композитор» (Москва). В Усолье приедут пермские шеф-повара, которые устроят шоу «Бефстроганов через столетия». Кроме того, пройдёт презентация «Строганов-Арт»: семь художников из разных городов России представят гостям фестиваля свои работы в формате муралов – настенных росписей. Гостей ждут этношоу «Живая история» и кулинарное дефиле с презентацией блюд традиционной усольской кухни, мастерская «Ремёсла строгановских вотчин», детский сеновал, лаундж-зоны и ярмарка мастеров.

Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» (Усолье, Богородская, 15), 19 августа с 12:00

В «Горьковке» откроется выставка к 80-летию Курской битвы «На Огненной дуге» (16+). Представлено около 70 изданий: фотоальбомы, воспоминания, архивные документы, хроники, Книги памяти, публицистическая литература о событиях и героях Курской битвы. Особый интерес представляет книга Ника Корниша «Курская битва. Величайшее в истории танковое сражение. Июль 1943» (Москва, 2013), в ней представлен огромный массив статистических данных, редкие фотографии, свидетельства участников боёв – как с советской, так и с немецкой стороны.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 23 августа

Пермяков ждёт экопрактика «Медоносная поляна» (0+) в долине реки Гусянки. Ведущий экопрактики научит сажать медоносные растения и ухаживать за ними, расскажет о важной роли опылителей в природе. Участники научатся пользоваться приложениями, которые помогают определять незнакомых животных, деревья, травы.

Сбор по ул. Коломенской, 17 (на дорожке к роднику между домами № 17 и 19 по ул. Коломенской), 19 августа в 15:00

В Соликамске пройдёт «Рассольник: рассказы о соли» (0+) – первый в России фестиваль, посвящённый соли. Основной фестивальной площадкой станет территория музея-заповедника «Сользавод». У гостей «Рассольника» будет возможность познакомиться с ремёслами, принять участие в мастер-классах, проголосовать за лучшую солонку, выполненную мастерами во время фестиваля в разных техниках. В программе также концерт, ярмарка, площадка с приготовлением «солёного обеда» под открытым небом, конкурс на лучший рассольник и онлайн-конкурс «Солёный десерт»; знакомство с солью как незаменимым в быту продуктом.

Соликамск, ул. Газеты «Звезда», 2, 19 августа с 14:00

В легендарной деревне Пармайлово состоится IV Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой народной культуры «Пȍлянлȍн гора сьыланкыв!» (0+) («Звонкая песня пöлянов!»). Кочёвский округ известен своими традициями, обрядами, сохранившейся самобытной культурой. В каталоге объектов нематериального культурного наследия описаны традиции игры коми-пермяков на многоствольных флейтах – пöлянах. Ещё полвека назад на пöлянах играли женщины во многих коми-пермяцких деревнях, но в наши дни это большая редкость. Фестиваль «Пȍлянлȍн гора сьыланкыв!» – хорошая возможность познакомиться с искусством игры на пöлянах, а также с другими традициями и обычаями коми-пермяков.

Пармайлово (Кочёвский МО), парк деревянных скульптур, 19 августа с 12:00

В Насадке пройдёт фестивальная ярмарка «Дары земли» (0+). Гостей ждут арт-субботник «Благородный берег», конкурс среди профессиональных флористов «ФЛОРи100», экскурсия-практикум «Сад мечты», обновление арта-объекта «НАСАДКА в ЦВЕТУ», фотовыставка «Цветник в объективе», кулинарное шоу «Щи насадские». Кроме того, в программе экскурсии по исторической части села, посещение музейно-выставочного центра, экскурсия по экспозиции «Чердачный изюм» в музеефицированном амбаре. Для маленьких гостей праздника будет работать игровая площадка «Сказочная поляна» и творческая мастерская «Феи Фиалки».

Село Насадка (Кунгурский МО), парк Победы, 19 августа с 12:00

В Перми продолжается фестиваль «Общественные гостиные» (0+), который включает несколько десятков событий в разных районах города. 18 и 19 августа на территории ПДНТ «Губерния» пройдёт Семейный фестиваль (0+): запланирован детский кроссфит, гимнастика цигун, а также творческие мастерские. 19 августа пермяков ждёт «Баркэмп. Неформальный фестиваль на природе в городе» (0+): разноформатный фестиваль, привлекающий внимание к экологическим проблемам. Встречи пермяков с экоспециалистами пройдут в долинах малых рек, на проектных мастерских и в дискуссионных клубах. Подробное расписание на сайте https://perm-300.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/festivalperm300

18 и 19 августа

В долине Гусянки пройдёт фестиваль «Дача Осоргина» (0+), посвящённый экологии, а также писателю и журналисту Михаилу Осоргину. Гостей ждёт «Прогулка с мешком» по долине речки Гусянки от экоактивиста Андрея Квиткина, уборка территории щипцами для сбора мусора – палками-хваталками; лекция о произрастающих в Пермском крае травах и сбор растений для чая. Можно будет высадить медоносное растение, построить «трухлявый заповедник» для насекомых и грибов. Будет работать площадка единственной в мире библиотеки им. Осоргина с книгами и мини-играми, состоится выступление музыкального коллектива «Веретенце», чаепитие на природе и авторская экскурсия Елены Разумовской с элементами театрализации «Михаил Осоргин – Робинзон Загарья».

Долина реки Гусянка (м/р «Владимирский»), 19 августа с 13:00 до 16:00

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