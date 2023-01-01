Максим Артамонов В Перми осудили мужчину, который «заминировал» бар «Чеширский кот» Он проведёт один год в колонии-поселении Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми оставлен без изменения приговор Дзержинского суда в отношении пермяка, который в феврале прошлого года сообщил о минировании бара «Чеширский кот». Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда, который оставил в силе вердикт нижестоящей инстанции.

Как установил суд, мужчина позвонил в полицию и сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в баре. При этом он знал, что бомбы в помещении нет. Приехавшие на место полицейские взрывное устройство не обнаружили.

В ходе суда мужчина частично признал свою вину и согласился с тем, что был пьян. Однако он утверждал, что мотивом его действий были не хулиганские побуждения, а лишь опасения за своё здоровье от возможных действий сотрудников ГБР. Их вызвали сотрудники бара, так как мужчина вёл себя грубо.

Вместе с тем во время судебного разбирательства квалифицирующий признак совершения преступления из хулиганских побуждений нашёл своё подтверждение. В связи с этим мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

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