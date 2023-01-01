Пермское УФАС выявило 221 нарушение при проведении госзакупок Наложено штрафов на сумму 2,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС подвело итоги государственного и муниципального заказа за первые шесть месяцев 2023 года. В антимонопольное ведомство поступило 373 жалобы на действия заказчиков, аукционных, конкурсных комиссий. Из них 161 жалоба признана обоснованной полностью или частично. По результатам рассмотрения жалоб выдано 136 предписаний. Об этом сообщили в пресс-службе регуправления.

Также отмечается, что в УФАС поступило 199 обращений заказчиков о включении подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения заявок в реестр включено 67 организаций.

Всего за полугодие было выявлено 221 нарушение требований законодательства при проведении госзакупок. Сумма наложенных штрафов составила 2,7 млн руб.

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