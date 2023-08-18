К проведению профильных смен для школьников Донбасса присоединился Пермский политех Ранее подобные смены проводились в ПГНИУ и педуниверситете Поделиться Твитнуть

В Перми с 18 августа для 50 школьников 14-17 лет из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начинается университетская профильная образовательная смена. Она продлится 11 дней и впервые пройдёт на базе ПНИПУ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Участников смены ждут так называемые профессиональные пробы с посещением производства автономных сервисных роботов Promobot, экотехнопарка «Буматика», а также таких промышленных центров, как Соликамск и Березники.

Для школьников будет организована культурно-развлекательная программа с посещением Кунгурской ледяной пещеры, музеев, мастер-классами от команды КВН «Сборная Пермского Политеха», по камнерезному искусству, а также занятиями плаванием и аквааэробикой в бассейне кампуса Пермского политеха.

Напомним, ранее «Университетские смены» в Перми проводили ПГНИУ и педуниверситет.

«Университетские смены» — проект, который реализуется Министерством просвещения РФ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых». Он направлен на знакомство школьников Донбасса с культурой и историей регионов России. С нынешнего года проект решено масштабировать: расширить географию и привлечь к участию не только детей из новых субъектов РФ, но и детей участников СВО, ветеранов боевых действий и героев России, а также демобилизованных студентов из новых субъектов.

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