Максим Артамонов В Перми депутаты рассмотрели проект изменений в городской бюджет Доходы и расходы предлагается увеличить на 291 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермские думцы на комитете по бюджету и налогам рассмотрели проект изменений в бюджет Перми на 2023-2025 годы. Доходы и расходы городской казны в 2023 году предлагается увеличить на 291 млн. руб. за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц. С докладом по этому вопросу выступила начальник департамента финансов администрации города Вера Титяпкина.

По её словам, в этом году предлагается сократить экономию от размещения муниципального заказа на 8 млн руб, расходы на строительство автомобильной дороги по ул. Топазная в 2024 году — 102 млн руб (в связи со строительством дороги, за счёт средств застройщика), расходы на строительство очистных сооружений на улице Окулова в 2024-2025 годах на общую сумму 94,5 млн. руб.

Согласно вносимым изменениями, предлагается перенести средства с 2023 на 2024 год на строительство крематория на кладбище «Восточное» в сумме 261 млн. руб. и строительство сетей освещения в сумме 31 млн руб.

В то же время на этот год будут перенесены средства на строительство школы по ул. Ветлужская на сумму 42,5 млн руб. и на оплату работ по капремонту многоквартирных домов — 30 млн руб.

Освободившиеся деньги чиновники предложили направить на реконструкцию здания школы по ул. Целинная, 15 (97 млн руб.), увеличение расходов на капитальный ремонт набережной Кировского района (60 млн руб)., переустройство инженерных сетей на ул. Героев Хасана (33 млн руб.), капремонт дома по ул. Ветлужская, 66 (31,5 млн руб) и другие цели.

В проект решения были внесены поправки, которые предполагают выделение средств на обустройство спортивной площадки гимназии № 5 в сумме 22 млн. руб. для привлечения дополнительных средств из краевого бюджета, сообщила Вера Титяпкина.

С учётом внесённых поправок размер дефицита бюджета сохраняется. Он составит 2 млрд. 891 млн. руб., прокомментировала отчёт начальника департамента финансов председатель комитета Наталья Мельник.

Она также добавила, что мэрия предложила увеличить расходы на содержание муниципальных площадок накопления отходов. Далее слово попросил спикер гордумы Дмитрий Малютин. Он сослался на многочисленные жалобы пермяков на уборку мусора на таких площадках. В связи с этим депутат высказал предложение расширить границы мест накопления ТКО до 10 м и всё это подкрепить финансово. Контролировать процесс предлагается депутатам и чиновникам мэрии, «чтобы было чисто и убрано».

В итоге члены комитета решили, что до конца этого года нужно провести мониторинг качества выполнения работ и услуг по содержанию мест накопления ТКО в районах города.

Кроме того, чиновники администрации должны экономически обосновать все проекты, изменения и предложения.

К этому вопросу депутаты вернутся на ближайшей пленарке думы 22 августа.

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