Максим Артамонов М-Видео и Эльдорадо зафиксировали цены на 30 категорий социально значимой техники Эта мера будет действовать в 370 российских городах Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

С 17 августа группа М.Видео-Эльдорадо зафиксировала цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

В ведомстве отметили, что инициатива реализована в рамках совместной программы с ФАС. Программа будет действовать в более чем 370 российских городах присутствия сетей, в том числе в Перми, в течение двух месяцев с возможностью продления. Её условия распространяются на покупки как в розничных магазинах, так и в онлайне.





Соблюдение принятых торговыми сетями добровольных обязательств будет контролироваться антимонопольным ведомством.

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