Алёна Бронникова Кассовый план по доходам департамента имущественных отношений Перми исполнен на 100,5% Сумма поступлений составила 155,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми сообщила о перевыполнении на 0,5% кассового плана по доходам департамента имущественных отношений. Согласно информации из отчёта о приватизации муниципального имущества за 2023 год, на 1 июля сумма доходов составила 155,8 млн руб.

Как сообщил в своём докладе на заседании комитета гордумы Перми по инвестициям и управлению муниципальным имуществом начальник департамента Александр Хаткевич, общий годовой план за указанный период исполнен на 78%. Из числа всех лотов было выставлено 34 объекта недвижимости, аукционы состоялись по 13 объектам, конкурс – по одному (на ул. Окулова, 73а), В рамках федерального закона о преимуществе права выкупа заключены пять договоров на сумму 6 млн руб.

Некоторые крупные объекты не были реализованы после выставления несколько раз на торги. Это, например, Окулова, 73а, где сейчас ведётся территориальное зонирование, Солдатова, 32, аварийное здание на Томской, 34. Ещё один объект – комплекс зданий на Волочаевской, 5, который, по словам чиновника, реализовали 15 августа за 40 млн руб., начальная цена поднялась с 20 млн руб.

Остальные объекты - малой площадью или подвалы, которые планируется продать до конца года.





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