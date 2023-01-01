Алёна Бронникова В 2023 году Роспотребнадзор подал пять исков в суд на школы Прикамья Ведомство ведёт приёмку учебных заведений к началу занятий Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

По данным Роспотребнадзора Пермского края, на территории региона с 1 сентября начнут работу 484 субъекта общеобразовательных учреждений на базе более 1 тыс. объектов. Количество обучающихся планируется более 341 тыс. чел., в том числе первоклассников — около 36,5 тыс. чел. (10,7%). Ведомство ведёт приёмку школ к началу нового учебного года.

В первые месяцы лета краевой Роспотребнадзор провёл 61 визит в целях профилактики. Ведомство проверило организацию питания, требования к расписанию для учеников и медицинское освидетельствование персонала. По результатам визитов сотрудникам дали рекомендации по составлению графика учебных занятий с соблюдением санитарных норм.

По результатам контрольных мероприятий в 2023 году было подано пять исков в суд о принудительном исполнении требований в части несоблюдения норм площади на одного обучающегося, подбора размера учебной мебели, несоответствие уровней искусственной освещённости и нарушений отделки в помещениях. Сейчас три из них удовлетворены, а два находятся на рассмотрении.

По данным контролирующего органа, на 16 августа медицинское освидетельствование, гигиеническое обучение и аттестацию прошли 97% сотрудников школ. Кроме того, учреждения обязали обеспечить требования противоэпидемических мероприятий для минимизации риска распространения вирусных болезней. Уборка должна проводиться во всех помещениях с дезсредствами не реже одного раза в неделю, классы должны проветриваться, воздух необходимо обеззараживать с помощью специального оборудования, кроме того, сотрудники должны ежедневно проводить фильтры при входе в здание с термометрией и обеспечить гигиеническую обработку рук.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, также была проведена проверка организации горячего питания в общеобразовательных учебных учреждениях. Итоги показали, что во всех школах созданы необходимые условия.

«В рамках обращений руководителей, департамента образования, операторов питания, профилактических визитов рассмотрено 794 меню для начального звена и 5-11 классов. Проведены мероприятия по модернизации пищеблоков. Произведено переоснащение и закуплено новое оборудование в спортивные залы и медицинские блоки», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего в одну смену будут работать 636 общеобразовательных организаций, а в две — 417 объектов, которые, в основном, расположены в городских округах.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.