Максим Артамонов В Перми депутаты остались недовольны работой муниципальной управляющей компании Думцы посчитали, что в таком виде её работа дискредитирует предприятие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы депутаты вновь раскритиковали работу муниципальной управляющей компании «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». С отчётом о деятельности УК с начала года выступила директор предприятия Людмила Осинцева.

ООО МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» работает на рынке с 1 июня 2018 года, занимается обслуживанием аварийного жилого фонда и неаварийных домов, которые остались без управления.

Комментируя представленные данные, председатель комитета Максим Спиридонов заявил, что позиции в рейтинге управляющих компаний у муниципальной организации снижаются с каждым годом. И если в 2022 году под её управлением находилось 184 дома, то в этом году их стало 178.

«Мы не впервые вас приглашаем. Вы говорите, что всё хорошо. При этом мы слышим от вас одно, а видим другое», — отметил Спиридонов.

Согласно рейтингу УК Пермского края за второй квартал 2023 года, который опубликован на сайте регионального Госжилнадзора, ГКТХ находится на 314-м месте (всего в списке 333 компании).

Осинцева пояснила, что во втором квартале 2023 года было восемь конкурсов, из которых ГКТХ выиграло шесть и заключило договоры на управление. В оставшихся двух конкурсах ГКТХ не участвовало из-за задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (более двух месяцев).

Низкий рейтинг компании Людмила Осинцева объяснила спецификой жилого фонда, который находится в ведении УК, — аварийные дома. К тому же, по словам директора, год ещё не закончился, и выводы делать рано.

У депутатов возникло множество вопросов — от большого количества негативных отзывов со стороны жителей до штрафов, которые были выписаны компании.

Выяснилось, что Людмила Осинцева одновременно возглавляет частную УК — ООО «Городской центр ЖКХ».

Также пермских думцев заинтересовал вопрос о том, какую рекламу ведёт муниципальная компания, чтобы её знали в городе.

Осинцева пояснила, что муниципальная компания не может позволить себе «какую-то обширную рекламу», потому что для этого нужны определённые финансовые затраты». При этом она сослалась на то, что у муниципальной управляющей компании есть своя аварийная служба и техника, а другие УК заключают с ней договоры в части предоставления услуг по работе аварийной службы.

Отдельные депутаты сослались на то, что их избиратели даже не слышали про ГКТХ, однако Осинцева ответила, что муниципальная организация работает «в каждом районе Перми и жители о нас знают».

Депутат Овчинников задал вопрос о выручке и чистой прибыли предприятия, однако ответ не получил.

Одним из последних своё мнение высказал депутат Владимир Фёдоров. Он сказал, что еженедельно проводит приёмы жителей и в последний раз к нему обратились 16 советов домов. 10 из них — с жалобами на работу ГКТХ. Он пообещал составить запрос в муниципальную компанию с требованием подробного отчёта на все жалобы жителей.

«В каждом доме, в каждом дворе найдётся какой-то недовольный собственник. Тот собственник, который всем недоволен, всегда напишет негативный отзыв», — парировала Осинцева.

В целом депутаты сошлись во мнении, что в таком виде работа управляющей организации дискредитирует муниципальное предприятие, хотя оно было создано как раз для управления проблемным жилищным фондом, где люди вынуждены проживать.

В итоге отчёт муниципальной управляющей компании за второй квартал 2023 года депутаты всё же приняли к сведению, однако настоятельно посоветовали руководству ГКТХ сделать выводы, чтобы работа не вызывала вопросов и нареканий.

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