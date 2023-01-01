Пермская ЦБК: РОП позволит увеличить ассортимент упаковки из бумаги и картона Благодаря совершенствованию РОП предприятие сможет нарастить объёмы переработки вторсырья Поделиться Твитнуть

Пермская целлюлозно-бумажная компания поддержала введение закона о совершенствовании расширенной ответственности производителей (РОП), который был подписан президентом Владимиром Путиным в начале августа 2023 года. Целью закона является обеспечение сбора и переработки 100% запущенной в оборот упаковки, а также минимизация образования отходов.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2024 года, изготовители упаковки обязаны будут предусмотреть возможность её дальнейшей переработки. До конца 2023 года правительство введёт нормативы, которыми предусмотрят способы утилизации упаковки путём самостоятельной переработки, заключения соглашения с переработчиком или оплаты экосбора.

Обязанности ложатся и на производителей упаковки из гофрокартона. Как отмечают в ПЦБК, каждый 20-й ящик в России произведён пермским предприятием. В компании не только готовы к выполнению новых требований, но и ожидают повышение эффективности производства.

«На сегодня бумага и картон — одни из самых цикличных материалов. Например, гофрокартон содержит в себе до 12 циклов переработки. Наша гофропродукция на две трети состоит из макулатуры. В год мы закупаем и перерабатываем до 300 тыс. тонн этого вторсырья», — сообщил председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко.

Новый механизм РОП станет стимулом для развития, считает генеральный директор ПЦБК Юрий Марков. Это подтолкнёт предприятие к разработке новых видов упаковки. Сейчас изучается вопрос выпуска бумажных пакетов и лотков из пульперкартона, благодаря чему вырастет объём переработки вторсырья, так как для производства некоторых товаров можно использовать макулатуру низких марок.

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