Из-за вспышки птичьего гриппа в Пермском крае уничтожат 350 тысяч куриных яиц Утилизации подлежит продукция башкирской птицефабрики Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

Для того, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа в Прикамье, специалисты управления Россельхознадзора по региону запретили к реализации на территории края продукции АО «Птицефабрика «Башкирская» (с. Авдон Уфимского района Республики Башкортостан).

Согласно информации, полученной от ведомства, опасные продукты данного производителя, а именно 346,5 тыс. штук яиц, поступили в 270 организаций и ИП в Пермском крае. Всем получателям были направлены письма с рекомендацией изолировать данную продукцию и утилизировать её.

По состоянию на 15 августа, на запрос Россельхознадзора отреагировали 42 субъекта хозяйствования. Изъято 4,6 тыс. штук яиц, из которых 1,6 тыс. штук были утилизированы. Работа с оставшимися организациями и предпринимателями будет продолжена, а вся продукция подлежит изъятию и уничтожению.

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