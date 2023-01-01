Годовая инфляция в Прикамье выросла за июль на 1,08% Это произошло из-за ослабления рубля и увеличения потребительского спроса Поделиться Твитнуть

В июле 2023 года в Пермском крае годовая инфляция выросла на 1,08 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3,93%. Это значение превышает уровень инфляции в Приволжском федеральном округе (3,84%), но ниже, чем во всей России (4,3%). Основными причинами увеличения инфляционных темпов в регионе были ослабление рубля и увеличение потребительского спроса. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

В июле 2023 года цены на продукты питания выросли на 2,01% по сравнению с прошлым годом, после снижения на 0,1% в июне. Это связано с ростом цен на импортные фрукты из-за ослабления рубля. Цены на яблоки, груши и апельсины в годовом выражении стали выше, чем годом ранее, а снижение цен на виноград замедлилось.

Ослабление рубля также привело к увеличению затрат животноводов на корма, а затрат переработчиков мяса — на обслуживание импортного оборудования. Неблагоприятная ситуация с эпизоотиями в регионах-поставщиках сократила предложение яиц и мясных продуктов в крае. В результате цены на яйца, курицу, фарш и индейку выросли, а снижение цен на варёную колбасу замедлилось.

В июле текущего года годовой темп прироста цен на непродовольственные товары вырос на 1,59 п.п. и составил 1,84%. Рост спроса на подержанные иномарки и российские автомобили привёл к увеличению цен на них. Рост цен на российские автомобили также объясняется ослаблением рубля и ростом затрат автопроизводителей на импортные компоненты.

Рост потребительской активности и ослабление рубля также замедлили снижение цен на бытовую технику (холодильники, микроволновые печи, миксеры) и телевизоры.

Увеличение цен на моторное топливо, в частности на бензин, связано с ростом цен на оптовом рынке из-за превышения спроса над предложением и мировым ростом цен на нефтепродукты.

В июле текущего года годовой темп прироста цен на услуги снизился на 1,56 п.п. и составил 9,85%. Это в значительной степени связано со статистическим эффектом высокой базы прошлого года. Перенос плановой индексации жилищно-коммунальных услуг также привёл к замедлению роста цен на них.

В июле прошлого года рост цен на зарубежные туры был вызван сокращением числа прямых рейсов из международного аэропорта Пермь. В 2023 году открытие прямых рейсов в Турцию и Египет из Перми привело к увеличению предложения путёвок и стабилизации цен на услуги зарубежного туризма.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в июле 2023 года увеличилась до 3,84% после 2,7% месяцем ранее. Инфляция в России достигла в июле 4,3% (месяцем ранее ­— 3,25%).

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