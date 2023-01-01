Максим Артамонов В Прикамье в ближайшие часы прогнозируют ливни, крупный град и шквалистый ветер Непогода будет бушевать на востоке региона Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

По данным Пермского ЦГМС, вечером 16 августа на востоке Пермского края ожидаются опасные метеорологические явления: очень сильный дождь, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

В ведомстве также рекомендуют водителям, которых ливень застал в дороге, остановиться у обочины, включить аварийные огни и переждать.

Во время града лучше не выходить из дома, а находясь в помещении, в МЧС советуют как можно дальше отойти от окон и не пользоваться электроприборами.

Находясь на улице, лучше не пытаться найти укрытие под деревьями.

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