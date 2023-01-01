Максим Артамонов В Перми двух из трёх умерших хоронят в могилы родственников На комитете думы обсудили дефицит мест на городских кладбищах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по городскому хозяйству Пермской думы 16 августа начальник департамента дорог и благоустройства администрации Дмитрий Мясоедов отчитался об организации новых мест для захоронений умерших в 2023 году.

По его данным, резерв подготовленных площадей на кладбищах Перми сейчас составляет 1738 мест для традиционных захоронений и 3193 для урновых захоронений. Всего — 4 731 место.

С начала 2023 года в Перми было 3584 новых захоронений. Из них традиционных — 920, а захоронений в могилу ранее умершего близкого человека — 2416.

Чиновник также рассказал, что профильный департамент провёл работы на кладбищах «Заозерское» и «Северное». Там планируется выделить свыше 3 га для могил.

«Получен резерв для традиционных захоронениях на 2700 мест. На сегодняшний момент при анализе данных кладбищ мы имеем чёткое понимание, что есть свободные площади 10 га, подготовка которых позволит получить дополнительный резерв на 8,5 тыс. новых мест для захоронений. В расчёте цен на июнь 2023 года стоимость работ по подготовке этих площадей составляет 77 млн 709 тыс. Необходимый срок — 12 месяцев. Для реализации этих мероприятий потребуется дополнительное финансирование из бюджета Перми», — пояснил Мясоедов.

Кроме этого, чиновник сообщил, что департамент анализирует возможность использования альтернативных технологий подготовки мест для захоронений умерших, чтобы сократить расходы из бюджета.

С содокладом по этому вопросу выступил депутат Владимир Манин. Он высказал опасения в связи с дефицитом мест на кладбищах в Перми.

«Мы знаем, что годовое захоронение у нас порядка 12 тыс., и даже с учётом того, что есть резерв, который сейчас прозвучал, всё равно ситуация на сегодняшний день не очень хорошая. Исходя из динамики захоронений по 2023 году, исчерпание площадей возможно уже в первом квартале 2024 года», — считает депутат.

Он напомнил, что по решению профильного комитета гордумы заслушивание информации по этому вопросу назначено на февраль 2024 года, однако это поздно, потому что надо смотреть промежуточные данные по оставшимся местам, пояснил депутат.

Также депутат выразил желание получить пояснения по строительству крематория на кладбище «Восточное», поскольку «ситуация уже настораживает».

«Что мы собираемся делать и в какие конкретно сроки? Потому что возить людей, извините, для кремации в Свердловскую область или в другую территорию становится накладным. Считаю, что в обязательном порядке нужно заслушать информацию по кладбищу Восточное. Именно: что нужно делать», — отметил Владимир Манин.

Председатель комитета Максим Спиридонов ответил репликой: «Резерв примерно один и тот же, а крематорий примерно на одном месте стоит».

На этом обсуждение закончилось, и депутаты приняли информацию, которую представил Дмитрий Мясоедов, к сведению.

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