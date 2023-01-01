В спецоперации погиб 20-летний житель Березников Данила Барышников
Похоронят солдата 18 августа
Во время специальной военной операции на Украине погиб житель Березников Пермского края Данила Барышников. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. «Пусть поддержка близких и всех березниковцев поможет семье прожить тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в информации.
Даниле было всего 20 лет. Он единственный сын у родителей. Барышников - выпускник школы № 14 и Березниковского техникума профессиональных технологий. На странице техникума ВКонтакте сказано: «Мы навсегда запомним его как очень доброго, отзывчивого и весёлого человека, старательного студента и надёжного друга».
Отмечается, что Данила Барышников был профессиональным военным, он с первых дней участвовал в СВО, награждён государственными наградами, Орденом мужества — посмертно.
Прощание состоится 18 августа в КДЦ (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00.
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