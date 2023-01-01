В Пермском крае после лазерной операции скончался священник Усольского монастыря Иерею Константину Герману было 39 лет Поделиться Твитнуть

Константин Герман / фото: АИФ-Прикамье

В Прикамье скончался клирик Усольского Спасо-Преображенского женского монастыря 39-летний иерей Константин Герман. У него осталась супруга и пятеро детей. Соболезнования семье иерея выразил Высокопреосвященнейший архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Об этом сообщает perm.aif.ru.

«Все глубоко потрясены и опечалены внезапным уходом из жизни молодого, талантливого, энергичного батюшки, — пишут земляки и коллеги Константина Германа в социальных сетях. — Он дарил светлые эмоции прихожанам, воспитанникам воскресной школы, и, конечно же, он был настоящей опорой своей семье — супруге Марии и пятерым детям».

Как сообщила вдова умершего, 30 июля Константину Герману в частной клинике Перми провели лазерную операцию, анестезия подействовала только с третьего раза, на следующий день священник постоянно спал, была спутанность сознания. 4 августа у него начались сильные боли, а 14 августа он умер.

Похороны иерея Константина Германа состоялись возле часовни Успения Пресвятой Богородицы в Усолье 16 августа.

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