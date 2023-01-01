Житель Перми на случай войны купил автомат Калашникова, пистолеты и патроны За арсенал он заплатил неизвестному продавцу миллион рублей Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В суде Мотовилихинского района Перми рассматривается уголовное дело, возбуждённое в отношении местного жителя за то, что он на чёрном рынке купил оружие и боеприпасы на 1 млн руб. Об этом сообщает «Рифей».

В частности, покупатель, инженер одной из пермских производственных компаний, приобрёл у неизвестного продавца укороченный автомат Калашникова, около 2 тыс. патронов, 2 пистолета-пулемета иностранного производства, боеприпасы, приборы бесшумной стрельбы, глушители и оптические прицелы. Весь арсенал он хранил у себя дома. О преступлении (незаконное приобретение и хранение оружия) узнали сотрудники ФСБ и задержали пермяка.

Подсудимый сообщил, что на траты его подтолкнула ситуация в России.

«Так как обстановка в стране тяжёлая, он переживал за свою семью и решил защищать её, — рассказал помощник прокурора Мотовилихинского района Александр Куленич. — У него всё хорошо с головой. Мужчина в возрасте, имеет двух несовершеннолетних детей, благополучный, трудоустроен официально, положительно характеризуется по месту работы, не судим».

Решение по делу ещё не вынесено. Мужчина признал вину и раскаялся.





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