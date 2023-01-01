Максим Артамонов В Пермском крае с фирмы «Лес-Пром» взыскали более полумиллиона долгов перед работниками Для этого приставы арестовали автоподъёмник CHANGLIN за 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Кизела и Александровска завершили исполнительное производство в отношении «ООО Лес-Пром», которое было возбуждено в связи с долгами по зарплаты в размере порядка 555 тыс. рублей перед работниками предприятия. Долги удалось погасись за счёт взыскания имущества фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов по региону.

Представителей компании-должника уведомили о последствиях неисполнения решений суда, однако фирма всё равно не погашала задолженность перед работниками. Тогда судебные приставы обратили взыскание на имущество организации — автоподъёмник CHANGLIN. Стартовая цена спецтехники составила около 2 млн руб.

На торгах транспорт продать не удалось, и поэтом, согласно действующему законодательству, арестованное имущество было предложено одному из взыскателей в счёт погашения долга (минус 25% от первоначальной продажной стоимости).

Работник согласился выкупить технику. Разницу между её стоимостью и не выплаченной ему оплатой труда он перевёл на депозитный счёт подразделения ведомства. Эти деньги были направлены на погашение долгов по зарплате и перед другими взыскателями.

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