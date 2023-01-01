В мэрии Перми создадут комиссию по согласованию внешнего облика новостроек Её возглавит начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова Поделиться Твитнуть

В администрации Перми создадут комиссию по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Правообладатель земли или объекта капстроительства будет направлять в комиссию схему планировки участка и материалы по архитектурным решениям, а та будет принимать решение о соответствии или несоответствии архитектурно-градостроительного облика объекта требованиям, указанным в градостроительном регламенте Правил землепользования.

Возглавит комиссию начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова. В неё также войдут другие представители мэрии, а также минимущества региона и федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае.

Напомним, с сентября пермские застройщики обязаны согласовывать с мэрией архитектурно-градостроительный облик своих проектов.

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