В мэрии Перми создадут комиссию по согласованию внешнего облика новостроек
Её возглавит начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова
В администрации Перми создадут комиссию по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.
Правообладатель земли или объекта капстроительства будет направлять в комиссию схему планировки участка и материалы по архитектурным решениям, а та будет принимать решение о соответствии или несоответствии архитектурно-градостроительного облика объекта требованиям, указанным в градостроительном регламенте Правил землепользования.
Возглавит комиссию начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова. В неё также войдут другие представители мэрии, а также минимущества региона и федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае.
Напомним, с сентября пермские застройщики обязаны согласовывать с мэрией архитектурно-градостроительный облик своих проектов.
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