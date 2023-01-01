Максим Артамонов В Прикамье у депутата украли 1,5 млн рублей Вор залез в дом к народному избраннику через окно Поделиться Твитнуть

Фото: странца Владимира Жёлтышева в соцсети ВКонтакте

В Кунгуре местный депутат Владимир Жёлтышев стал жертвой грабителя, который украл у парламентария деньги (около 1 млн руб.) и драгоценности на 500 тыс. руб. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, преступник забрался в квартиру депутата через окно второго этажа. Из квартиры он вынес 120 тыс. руб., 8 тыс. долларов, 200 евро и ноутбук. Кроме того, он похитил восемь брендовых часов, запонки, четыре пары серёжек, три кольца и цепь. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн руб.

Заметая следы, вор украл панель от домофона и ресивер видеонаблюдения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.