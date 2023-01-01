Алёна Бронникова Пермское УФАС выписало порядка 9 млн рублей штрафов сетевикам Вынесено 29 постановлений об административной ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края стали чаще жаловаться в краевое УФАС на нарушения правил подключения к коммунальным системам. Как уточнил во время заседания ведомства 15 августа заместитель руководителя управления Евгений Чернобровкин, по результатам проверок, количество зафиксированных нарушений увеличилось более чем на 50%.

Всего за первую половину 2023 года в антимонопольную службу поступило 165 обращений, что на одну треть больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего жалоб поступило на ПАО «Россетти Урал» (53%) и «Газпром» (38%). Основными причинами стали несоблюдение сроков подключения к сетям, отказы в заключении договоров и навязывание излишних условий во время работ по технологическому присоединению.

В целом было вынесено 29 постановлений об административной ответственности из-за нарушения сроков подключения к электросетям. Общая сумма штрафов составила порядка 9 млн руб.





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