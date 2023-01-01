Алёна Бронникова Власти Березников нарушили закон о закупках при заключении договоров на снос аварийных домов Виновных привлекли к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

При определении подрядчиков для сноса аварийных домов в Березниках МКУ «Управление капитального строительства» нарушило законодательство о проведении закупок. Всего с 25 января 2021 по 22 февраля 2023 года учреждение заключило 19 контрактов с различными компаниями без проведения конкурентных процедур, рассказала замруководителя Пермского УФАС Анастасия Белова на пресс-конференции 15 августа.

По информации заказчика, договоры были заключены для предотвращения чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти из-за утечки газа или прорыва водопроводных труб, и необходимости экстренного расселения людей и ликвидации жилых домов, которые были признаны аварийными в результате техногенной аварии на БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий».

«Установлено, что такие контракты заключались регулярно. При этом временной промежуток между принятием решения о сносе дома и заключением контракта в большинстве случаев составлял от двух до пять месяцев. Это свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной, а указанные работы не являлись безотлагательными», — сообщила Белова.

Сотрудники ведомства также установили, что в протоколах комиссии по чрезвычайным ситуациям отсутствуют особые и непредотвратимые обстоятельства, а отключение дома от коммуникаций и ограничение доступа посторонних — достаточная мера обеспечения безопасности. Эти условия дают заказчику значительный запас времени, чтобы провести торги и выбрать лучшие ценовые предложения и условия исполнения работ.

Антимонопольщики пришли к выводу, что заказчик необоснованно заключил контракты с единственным поставщиком. Это привело к нарушению закона о закупках, ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств. Должностные лица «УКС» Березников привлекли к административной ответственности. Виновным назначили штрафы в размере 25 тыс. руб. и вынесли предупреждения УФАС.

Заказчик не согласился с вынесенным решением и попытался оспорить его в краевом Арбитражном суде и Ленинском районном суде Перми. Однако обе инстанции подтвердили, что действия УФАС были правомерными.





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