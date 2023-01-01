Алёна Бронникова В Пермском крае началась регистрация на обучение во втором потоке Предакселератора НТИ Интенсив начнётся 18 сентября Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермском крае 18 сентября начнёт работу второй поток уникальной образовательной программы «Предакселератор НТИ», который проводится в регионе восьмой раз с 2019 года. Приём заявок на участие уже начался и продлится до 6 сентября.

Организатором мероприятия является Агентство инвестиционного развития (АИР) при поддержке регионального правительства. Интенсив закончится 12 ноября, сообщает пресс-служба ведомства. Участвовать в нём смогут технологические команды и команды крупных корпораций, предприниматели, стартапы, студенты и аспиранты высших и средних специальных учебных заведений.

«Предакселератор НТИ специализируется на развитии технологических проектов на ранних стадиях с высоким потенциалом для инвестиций. С помощью экспертов команды смогут проверить гипотезы, связанные с выходом на рынок новых продуктов, и поднять свой проект на новый уровень готовности», — подчеркнули в АИР.

В рамках обучения будет организовано восемь модулей в формате онлайн и несколько очных мероприятий. Командам расскажут об основах НТИ, ключевых аспектах, окружении и рынке, а также о поддержке со стороны государства и краевых властей, одним из приоритетных направлений которых является помощь в развитии высокотехнологичных компаний.

Кроме того, участников научат получать прибыль от своего продукта, сделать его рентабельным, привлекать инвестиции и помогут разобраться в юридических вопросах. Как отмечают в правительстве, основное внимание будет сосредоточено на проектах, связанных с новыми рынками Национальной технологической инициативы (НТИ): TechNet, AutoNet, MariNet, AeroNet, EnergyNet, HealthNet и других.

Программы НТИ направлены на развитие перспективных технологических рынков и отрасли в стране, которые могут стать основой будущей мировой экономики. За всё время проведения Предакселератора НТИ обучение прошли более 200 компаний. Из них 10 лучшим командам удалось добиться роста годовой выручки в среднем на 78%. Как добавили в АИР, он продолжает увеличиваться с каждым годом.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.