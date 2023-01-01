В Пермском крае установили 15 новых камер видеонаблюдения за лесными пожарами Теперь их 55 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае запущены в эксплуатацию 15 новых камер видеонаблюдения, которые реагируют на задымления в лесах региона. Теперь их в Прикамье 55. Сигнал с них немедленно поступает в диспетчерскую службу «Пермского лесопожарного центра» и специалисты принимают меры для ликвидации возгорания.

Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, принявший участие в запуске оборудования, система мониторинга «Лесохранитель» даёт хороший результат. За этот сезон она реагировала 296 раз на задымления вблизи лесного фонда, обнаружено 36 лесных пожаров. Всего с 2020 года предотвратили 721 возгорание. В комплексе с авиа и наземным патрулированием и космомониторингом это даёт нужный эффект — с начала года 91% лесных пожаров удалось ликвидировать в первые сутки.

«Обязательно продолжим совершенствовать работу по защите наших лесного фонда — к 2024 году камер станет уже 70, — сообщил губернатор. — Коллеги из лесопожарного центра завели мне аккаунт в системе — теперь буду наблюдать не только за краевыми стройками, но и за лесами».

Установка новых камер «Лесохранитель» является важным шагом на пути к снижению вероятности возникновения лесных пожаров и более быстрому реагированию на угрозы природной среды. По данным Минприроды Прикамья, за пожароопасный сезон было зафиксировано 138 лесных пожаров, которые охватили площадь 327,28 га. Средняя площадь обнаружения возгорания составила 0,63 га, а площадь ликвидации — 2,37 га. Установка дополнительных 15 камер в 2024 году позволит увеличить охват мониторинга до 5,4 млн га площади лесного фонда. В дальнейшем планируется расширение сети до 7,1 млн га в 2026 году. Правительство Пермского края намерено продолжать инвестировать в современные системы мониторинга для обеспечения безопасности лесов и сохранения природных богатств региона.

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