Максим Артамонов Президент Владимир Путин назначил трёх федеральных судей в Пермском крае Новыми судьями пополнились краевой и Кунгурский городской суды Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента РФ Владимир Путина о назначении двух судей Пермского краевого суд и одного — Кунгурского городского суда.

В частности, на должность судей Пермского краевого суда назначены Венера Журавлёва и Андрей Щеклеин, а на должность судьи Кунгурского городского суда — Елена Чугайнова.

Федеральные судьи назначены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.08.2023 №607 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

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