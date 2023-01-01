В Пермском крае количество заразившихся клещевым энцефалитом выросло до 40 человек
А число заболевших Лаймой увеличилось до 104
С начала сезона в Пермском крае зарегистрировано 104 случая заболевания Болезнью Лайма и 40 — клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Для сравнения: неделю назад в ведомстве сообщали о 100 и 36 заболевших соответственно.
У детей зарегистрировано три случая вирусного энцефалита и четыре Болезни Лайма
Всего с укусами клещей в медучреждения Прикамья обратилось 14 тыс. человек. Больше всего укушенных в Пермском муниципальном округе — 2043 чел., в Добрянском ГО — 818 и Краснокамском ГО — 764.
Более половины случаев присасывания паразитов (7,2 тыс.) зафиксировано при посещение индивидуальных садов.
Врачи также констатируют, что около 40% клещей заражены иксодовым боррелиозом, а 1,3% — клещевым вирусным энцефалитом.
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