Максим Артамонов Самым популярным событием 300-летия Перми стал концерт 12 июня у Театра-Театра На втором месте — театрализовано-пиротехнический спектакль «Рождённые на Каме» Поделиться Твитнуть

День города 12 июня 2023 года

Архив ИД «Компаньон»

В тройке лидеров среди самых популярных мероприятий, посвящённых Дню города, оказался концерт на главной сцене у Театра-Театра. Второе и третье места заняли театрализовано-пиротехнический спектакль «Рождённые на Каме» на Набережной и встреча Дня города на площади Театра-Театра в ночь на 12 июня. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы рассказала начальник департамента планирования и мониторинга администрации Перми Елена Крузель.

Чиновница представила результаты опроса, среди пермяков, который проводился с 1 по 7 июля. Всего было опрошен 501 человек (56,5% женщин и 43,5% мужчин).

Концерт на главной сцене у Театра-Театра, где побывали пермяки 12 июня, посетили 23,1% респондентов, театрализовано-пиротехнический спектакль «Рождённые на Каме» на Набережной — 16,3%, а встречу Дня города на площади Театра-Театра в ночь на 12 июня — 15,2%. Кроме того, 8% респондентов сообщили, что ходили на концерт группы «Чайф», эспланаду и были в Парке Горького. При этом 50,5% опрощенных вообще не побывали ни на каких мероприятиях, посвящённых Дню города.

В целом довольными проведением мероприятий в рамках 300-летнего юбилея Перми оказались 78,6% респондентов, а недовольными — 8,1%.

Из презентации Елены Крузель

В блоке вопросов об удовлетворённости подготовкой к празднованию юбилея больше всего ответов пришёлся на пункты «Комплексное благоустройство городской эспланады и набережной Камы в Ленинском районе». Этот вариант указали 76,8% и 72,8% горожан соответственно. А вот результатами капремонта набережной в Кировском районе удовлетворены лишь 30,8%.

Среди сложностей, с которыми столкнулись пермяки 11 и 12 июня, опрошенные назвали незаконченный ремонт улиц 24%, нехватка туалетов и большие очереди 23,6%. На пробки по всему городу, автомобильные заторы и многолюдность обратили внимание 11,6% пермяков.

Отдельный показатель, который был включён в опрос, — эмоции, возникшие после празднования Дня города. Гордость за свой город в этот день испытали 36,2%, радость — 32,8%. В то же время 15,8% горожан посчитали, что 12 июня «день как день», не испытав каких-либо эмоций. Злость и стыд за организацию мероприятий в этот день испытали 0,7% и 0,6% опрощенных соответственно. Свой вариант («всё было хорошо», «усталость», «было прикольно») отметили 12,8% респондентов.

Депутаты поинтересовались, достаточно ли 500 человек, чтобы сделать корректные выводы для миллионного города?

«Для телефонного опроса 500 человек — это вполне репрезентативная выборка для Перми», — пояснила Крузель.

Самый большой процент респондентов составили пермяки в возрасте от 31 года до 45 лет (30,6%), а меньше всего молодёжь — от 15 до 30 лет (17,4%). Горожане старше 61 года и люди предпенсионного возраста (от 46 до 61 года) составили примерно одинаковое число: 26,5% и 25,4%. Из всех респондентов количество работающих горожан — 65,7 %, пенсионеры — 25,2%, безработные (декрет, домохозяйки) — 7,1%, учащиеся — 2%.

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