В Кунгуре автомобиль сбил двух женщин с годовалым ребёнком в коляске Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Кунгур

В Кунгуре Пермского края 14 августа около 20:00 произошло ДТП. Водитель на автомобиле Daewoo Nexia сбил группу пешеходов – двух молодых женщин 1996 и 1999 г.р. и маленького ребёнка 2022 г.р. в коляске. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как передаёт издание со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходам была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

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