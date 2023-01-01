Житель Пермского края изнасиловал и забил до смерти родную бабушку Поделиться Твитнуть

Жителя Кунгура суд признал виновным в преступлении против половой свободы и убийстве пожилой родственницы, а также в краже имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что в ноябре 2022 года 27-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений с особой жестокостью избил металлической трубой и ножом 71-летнюю женщину, находящуюся в беспомощном состоянии. Он также совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. Как уточняет «АИФ-Прикамье», женщина была родной бабушкой убийце.

Кроме того, следователи доказали, что месяцем ранее осуждённый обнаружил на территории гаражного кооператива обронённую связку ключей. Путём подбора он нашёл нужный гараж и похитил имущество на сумму 32 тыс. руб.

Виновный был приговорён к 19 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

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