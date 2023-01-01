«Камаполис» — для тех, кто хочет жить рядом с рекой Камой, но в городском ритме
Застройщик: ЖЕЛЕЗНО.
Концепция: «Камаполис» — компактный «город в городе» неподалеку от берега реки Камы; его самодостаточность, принцип организации и географию создатели постарались отразить в названии проекта. Всего за несколько лет в районе ул. Дзержинского в Перми на территории более 11 га появятся несколько благоустроенных среднеэтажных кварталов, обеспеченных всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой.
Преимущества:
- за архитектурные решения фасадов в «Камаполисе» отвечает архитектор Саша Лукич, руководитель международного бюро Portner Architects. Приёмы в композиции фасадов комплекса принесут в город уют и обаяние европейских городов;
- внутренние дворы «Камаполиса» — одна из изюминок проекта: в основу концепции двора каждого дома положены своя идея и её наполнение;
- концепция «умного дома»;
- максимально индивидуальные планировки, которые соответствуют самым разным предпочтениям и жизненным акцентам будущих жителей;
- общественные пространства с разными видами досуга и отдыха.
Количество квартир: 500*.
Срок сдачи: четвёртый квартал 2025 года.
Количество этажей: от 5 до 15.
Класс недвижимости: Комфорт+.
Адрес: ул. Дзержинского.
* Первая очередь «Камаполис»
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